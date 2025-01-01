ترامب يهدد حركة حماس مجدداً…

واشنطن / وكالات /

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فجر اليوم تهديدا آخر لحركة حماس وطالبها بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وقال إنه من الجيد أن يطلقوا سراح المختطفين المحتجزين وفي أقرب وقت ممكن. جاء ذلك ردا على سؤال طرحه الصحافيون حول هذه القضية.

وسأل مراسل CNN ترامب خلال احتفالات رأس السنة عما إذا كان قد تحدث مؤخرًا مع نتنياهو حول اتفاق محتمل مع حماس لوقف إطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح المختطفين.

رد ترامب قائلا: "سنرى ما سيحدث"، مضيفا: "سأقول الأمر بهذه الطريقة: من الأفضل السماح للمختطفين بالعودة قريبا".

وهذا ليس تهديده الأول، وقبل شهر، انتقد ترامب في منشور له، حقيقة أن الجميع يتحدث عن المختطفين دون أن يفعلوا أي شيء فعلياً.

وكتب حينها: "المسؤولون عن هذه الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية، سوف يعاقبون بشدة أكثر مما عوقب أي شخص في تاريخ الولايات المتحدة".