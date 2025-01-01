  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يهدد حركة حماس مجدداً…

الأربعاء 01 يناير 2025 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهدد حركة حماس مجدداً…



واشنطن / وكالات /

وجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فجر اليوم تهديدا آخر لحركة حماس وطالبها بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وقال إنه من الجيد أن يطلقوا سراح المختطفين المحتجزين وفي أقرب وقت ممكن. جاء ذلك ردا على سؤال طرحه الصحافيون حول هذه القضية.

وسأل مراسل CNN ترامب خلال احتفالات رأس السنة عما إذا كان قد تحدث مؤخرًا مع نتنياهو حول اتفاق محتمل مع حماس لوقف إطلاق النار واتفاق لإطلاق سراح المختطفين.

رد ترامب قائلا: "سنرى ما سيحدث"، مضيفا: "سأقول الأمر بهذه الطريقة: من الأفضل السماح للمختطفين بالعودة قريبا".

وهذا ليس تهديده الأول، وقبل شهر، انتقد ترامب في منشور له، حقيقة أن الجميع يتحدث عن المختطفين دون أن يفعلوا أي شيء فعلياً.

وكتب حينها: "المسؤولون عن هذه الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية، سوف يعاقبون بشدة أكثر مما عوقب أي شخص في تاريخ الولايات المتحدة".

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يهدد حركة حماس مجدداً…

"حماس": جاهزون للتوصل إلى اتفاق وتحقيقه قريب

"واشنطن" : مفاوضات الصفقة وصلت إلى طريق مسدود وحماس تطالب بوقف الحرب نهائياً في قطاع غزة..

كاتس يتوعد حماس بـ"ضربات قوية على غزة"

القناة 14 الإسرائيلية اليمينية : المستوى السياسي يدرس احتلال مدينة غزة

صربيا تعقد صفقة ضخمة مع "إسرائيل".. "الأسلحة الأقوى في العالم"

الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان منطقة جباليا

الأخبار الرئيسية

20250101083652

غالانت يعلن استقالته من الكنيست... يهاجم نتنياهو ويعدّد "إنجازاته"

قرار بوقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسطين

photo_2025-01-01_17-15-01

كاتس يتوعد حماس بـ"ضربات قوية على غزة"

مصدر في المقاومة الفلسطينية: تعديلات نتنياهو الجديدة انقلاب على المفاوضات

قيادي بـ"فتح": حماس "ليست وطنية" وستنهار بعد أن يدمر ترامب إيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية