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"واشنطن" : مفاوضات الصفقة وصلت إلى طريق مسدود وحماس تطالب بوقف الحرب نهائياً في قطاع غزة..

الأربعاء 01 يناير 2025 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واشنطن" : مفاوضات الصفقة وصلت إلى طريق مسدود وحماس تطالب بوقف الحرب نهائياً في قطاع غزة..



القدس المحتلة/سما/

وصلت المفاوضات بين إسرائيل وحماس إلى طريق مسدود.

وصرح مسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن التقديرات تشير إلى أن الاتفاق لن يتم تنفيذه قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني.

وبحسب التقرير، جددت حماس مؤخرا مطالبتها إسرائيل بالالتزام بوقف العدوان كجزء من الاتفاق، بعد أن أبدت بالفعل مرونة في هذا الشأن.

فيما تصر دولة الاحتلال على أنها ستقبل فقط الرهائن الأحياء في أي صفقة، ورفضت الموافقة على إطلاق سراح بعض الإسرى الفلسطينيين الذين طالبت حماس بإدراجهم في القائمة.

ومع ذلك، لم تعلن إسرائيل ولا حماس عن فشل الاتصالات، بل مجرد إشارة إلى أن هناك تأخيرًا بالفعل.

وقال مصدر أميركي للصحيفة إن الفجوة الأساسية التي لا تزال قائمة بين الطرفين هي مسألة عدد الاسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

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