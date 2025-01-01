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النجم الساحلي يستضيف فريقاً فلسطينياً.. هكذا تفاعل زبير بية

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
النجم الساحلي يستضيف فريقاً فلسطينياً.. هكذا تفاعل زبير بية



تونس/سما/

خصّ نادي النجم الساحلي فريق ثقافي سلون القدسي بلفتة مميزة، تعكس مرة أخرى تضامن الأندية التونسية مع الشعب الفلسطيني ضد حرب الإبادة، التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وذلك منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووجّهت الشبكة العالمية لمشجعي النجم الساحلي الدعوة للنادي الفلسطيني، وتحديداً لفئة الناشئين، للسفر إلى تونس، وهو ما حدث يوم أمس الاثنين، إذ حطت بعثة الفريق بمطار قرطاج الدولي، وكان في استقبالها مسؤولو هذه الشبكة، التي تملك مكتباً لها في القدس، وتعنى بمشجعي النجم الساحلي في دول مختلفة، ثم شدت البعثة الرحال إلى مدينة سوسة، معقل الفريق التونسي العريق.

وبعد ذلك، وجّه الرئيس الحالي لنادي النجم الساحلي وأسطورة كرة القدم التونسية، زبير بية، الدعوة للاعبي ومسؤولي الفريق الفلسطيني، وقام باستضافتهم في مكتبه وتكريمهم، وفقاً لما نشره الأخير على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، وقد عكست الصور الجميلة لهذه المقابلة العلاقة الطيبة بين الفريقين الشقيقين.


وأكد نائب رئيس الشبكة العالمية لمشجعي النجم الساحلي، منير بوراوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أن الفريق الفلسطيني سيقيم معسكراً تدريبياً في مدينة سوسة، وسيخوض بعض المباريات الودية ضد النجم الساحلي، وكذلك نادي شبيبة القيروان، مشيراً إلى أنهم أعدوا برنامجاً رياضياً وترفيهياً في مدينة سوسة للاعبين الفلسطينيين، طيلة الأيام المقبلة، كما ستكون لهم زيارة إلى استاد سوسة لمتابعة مباراة النجم الساحلي ضد النادي الأفريقي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

واعتبر بوراوي أن الهدف من هذه البادرة هو التعبير عن حبهم الكبير لدولة فلسطين، ودعمهم الكامل لقطاع غزة، في ظل ما يعانيه من جرائم مستمرة، مؤكداً أن إدارة النجم الساحلي، بقيادة زبير بية، ستوقّع اتفاقية رعاية وتعاون مع نادي ثقافي سلون القدسي، وستسعى لتكرار هذه البادرة في المستقبل.

واعتبر بوراوي أن الهدف من هذه البادرة هو التعبير عن حبهم الكبير لدولة فلسطين، ودعمهم الكامل لقطاع غزة، في ظل ما يعانيه من جرائم مستمرة، مؤكداً أن إدارة النجم الساحلي، بقيادة زبير بية، ستوقّع اتفاقية رعاية وتعاون مع نادي ثقافي سلون القدسي، وستسعى لتكرار هذه البادرة في المستقبل.

 

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