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استطلاع: أغلبية الاسكتلنديين يؤيدون وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: أغلبية الاسكتلنديين يؤيدون وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"



وكالات/سما/

أظهرت نتائج استطلاع رأي جديد نشرته صحيفة "ذا ناشونال" أنّ الغالبية العظمى من الاسكتلنديين يعتقدون أنّ حكومة المملكة المتحدة يجب أن توقف جميع مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل".

وكشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة "Find Out Now" على 1774 من البالغين الاسكتلنديين أنّ 70% من الاسكتلنديين يعتقدون أنّ حكومة المملكة المتحدة يجب أن تمنع جميع تراخيص التصدير العسكري إلى "إسرائيل".

 

ورداً على استطلاع "Find Out Now"، قال الوزير الأول السابق حمزة يوسف إنّ "استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل يعني أنّ المملكة المتحدة ستواصل تواطؤها في جرائم الحرب في غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء، وأغلبهم من النساء والأطفال".

وأشار إلى أنه "ليس من المستغرب أنّ الغالبية العظمى من الناس يعارضون بيع الأسلحة لحكومة مطلوبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية - بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

كما رأى أنه "يتعيّن على حكومة المملكة المتحدة الآن الاستماع إلى إرادة الشعب والقيام بالشيء الصحيح أخيراً، وإنهاء تواطؤها وحظر جميع تراخيص التصدير العسكري إلى إسرائيل على الفور".

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