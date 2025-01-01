مصدر عسكري: اليمن بدأ بتنفيذ معادلتي "الكهرباء بالكهرباء والمطار بالمطار"

صنعاء/سما/

صرّح مصدر عسكري يمني رفيع للميادين، اليوم الثلاثاء، بأنّ الجيش اليمني "يُعدّ لمفاجئات مقبلة"، وعلى العالم إيقاف العدوان الإسرائيلي، لأنّ "اليمن لن يتوقف عن إسناد قطاع غزّة مطلقاً".

وقال المصدر العسكري إنّ اليمن يحمل في جعبته الكثير من الخيارات العسكرية، والعدو الأميركي والبريطاني "فشل في فك الشيفرة التقنية اليمنية"، كاشفاً أنّه "لدى اليمن أسلحة متطورة دقيقة وصُممت لهزيمة وتجاوز أي دفاعات جوية في العالم".

كذلك، لفت المصدر للميادين إلى أنّ "الجيش اليمني بدأ في معادلاته الكهرباء بالكهرباء، والمطار بالمطار والحل هو في إيقاف العدوان على قطاع غزة".

كما أشار إلى أنّ "الصواريخ فرط صوتية ليست وحدها التي تصل إلى يافا المحتلة، بل صواريخ ذو الفقار البالستية أيضاً، وأسلحة أخرى تصل دون اعتراض".

وأضاف المصدر العسكري اليمني أنّ "التقدّم التقني والتطور النوعي، ليس فقط في الأسلحة الاستراتيجية بل أيضاً في الجانب الاستخباري وإفشال مخططات العدو".

وتابع المصدر أنّ "العمليات العسكرية الأخيرة البحرية أو التي في عمق أراضي فلسطين المحتلة تمت بعدة تكتيات عسكرية".

كذلك، أكّد المصدر أنّ "صنعاء ترقب جيداً كل التحركات بلا استثناء، وتنصح بألا يتم الانجرار وراء مخططات الأعداء"، مبيناً أنّ "العدوان على الحديدة وصنعاء غير مؤثر ولن يغير في مسار المعركة في شيء".

عبد السلام: موقف اليمن ثابت في مساندة غزّة

من ناحيته، قال المتحدث باسم أنصار الله، محمد عبد السلام إنّ "اليمن سيواصل الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان، موقفه سيبقى ثابتاً في مساندة غزّة".

وأكّد عبد السلام في منشورٍ له في منصّة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنّ العدوان الأميركي على اليمن "انتهاكٌ سافر لسيادة دولة مستقلة، ومساندة فجة لإسرائيل لتشجيعها على مواصلة جرائم الإبادة بحق أهل غزة".

العماد: اليمن قادرة على ضرب "تل أبيب" بقوة

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله، علي العماد للميادين، إنّ العدو الإسرائيلي يدرك جيداً أنّ اليمن قادرة على ضرب "تل أبيب" بقوة.

وأكّد أنّ التهديدات الإسرائيلية نأخذها على محمل الجد خصوصاً بعد فشل العدو أمام المقاومة في لبنان، مضيفاً: "نلمس أن دول الأقليم بدأت تشعر بهشاشة الموقف الأميركي ولم تعد تعتمد على أميركا لحمايتها".

وأشار العماد إلى أنّ جزءاً من العجز الإسرائيلي أمام ضربات اليمن هو بعد اليمن عن جغرافياً عن فلسطين المحتلة.

واليوم، أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، تنفيذ القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين الأولى ضد مطار "بن غوريون" والثانية ضد محطة الكهرباء جنوب القدس المحتلة.

ودوّت صفّارات الإنذار، مساء أمس الاثنين، في "غوش دان" وفي أنحاء وسط "إسرائيل"، في أعقاب إطلاق عدة صواريخ من اليمن، وفق ما ذكره الإعلام الإسرائيلي.