ليلى عبد اللطيف تتصدر التريند بمصر

القاهرة/سما/

عادت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف من جديد لتتصدر التريند مرة أخرى في مصر وذلك بعد تحذيرها الأخير لعدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان عادل إمام، بسبب فيروس خطير سيطالهم



وقالت في تصريحات تلفزيونية :"هناك فيروس سيظهر في عدة دول وليس مصر فقط، يجب على الفنانين أن يأخذوا احتياطاتهم خوفا على صحتهم من أي عارض صحي مفاجئ".



وأضافت: "أخص بالذكر الفنانين عادل إمام ونجوى فؤاد وشمس البارودي وميرفت أمين ونجلاء فتحي وحسين فهمي ونبيلة عبيد ونادية الجندي وإسعاد يونس".

وكانت ليلى عبد اللطيف أكدت أن "عام 2025 قد يشهد بدايات حرب عالمية ثالثة"، وتوقعت أن "هذه الحرب ستؤثر على العديد من الدول وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار العالميين".

وقالت:"من أبرز السيناريوهات المتوقعة، مجاعة عالمية كبرى تهدد العديد من البلدان، وكارثة كبيرة في البحر المتوسط، تثير قلقا عالميا وتأثيرات بيئية واقتصادية".

وأوضحت خبيرة التوقعات تنبؤاتها للاقتصاد المصري خلال عام 2025، متوقعة أن"عام 2025 سيكون عاما مليئا بالخير والأمل لمصر، وسيشهد تحقيق إنجازات اقتصادية وسياسية تعيد تشكيل ملامح المستقبل".