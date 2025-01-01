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وفاة نجم الأغنية الشعبية المصري أحمد عدوية

الإثنين 30 ديسمبر 2024 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة نجم الأغنية الشعبية المصري أحمد عدوية



القاهرة/سما/

توفي المطرب المصري الشهير أحمد عدوية مساء الأحد عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.


وأعلن المخرج المصري عمرو سلامة خبر وفاة الراحل أحمد عدوية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي عم أحمد عدوية والد صديقي وأخويا النجم محمد عدوية".

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين في فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في تلك الفترة.

وولد المطرب المصري الشهير أحمد عدوية في 26 يونيو 1945 وسطر اسمه في تاريخ الغناء والسينما في مصر وشارك في أعمال فنيه بجانب أهم النجوم.

وكانت آخر أغاني نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان .

نجاح الفنان أحمد عدوية لم يقتصر على الغناء الشعبي فقط، حيث إن نجاحه هذا جعل صناع السينما يستغلونه في الأفلام، فقد شارك في العديد من الأفلام يصل عددها إلى سبعة وعشرين فيلما سواء بالتمثيل أو الغناء.

#احمد عدوية

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