اسباب آلام الرقبة و مراحل العلاج ...

الأسباب الشائعة

ألم الرقبة لا يرتبط دائما بحالة كامنة. قد يكون سببه:

وضعية النوم السيئة

إصابة أو صدمة حول الرقبة

الأنشطة المطولة التي تجبرك على رفع رقبتك

حمل حقائب الكتف الثقيلة

تعض أسنانك

ارتداء قلادات ثقيلة

العلاج

العلاج الذاتي

خطوات الرعاية الذاتية التي قد تكون مفيدة في بعض الحالات الأقل خطورة:

عقد زجاجة ماء ساخن أو حزمة الحرارة حول الرقبة

استراح

استخدام وسادة ثابتة منخفضة في الليل بدلا من الكثير من الوسائد

تحقق من وضعيتك

ممارسة تمارين الرقبة

تجنب القيادة أو الأنشطة الأخرى التي قد تجبرك على إجهاد رقبتك

اطلب المساعدة المهنية

راجع الطبيب إذا لاحظت:

ألم شديد يتداخل مع الأنشطة اليومية الهامة

راجع الطبيب فورا إذا لاحظت:

ألم مصحوب بتصلب وخدر ووخز في الذراعين والساقين

الإصابات الرضية