الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مساء يوم الأحد، مقتل الجندي يوفال شوهام في معارك شمال قطاع غزة.



والجندي الذي لقي مصرعه في شمال غزة يحمل رتبة رقيب أول ويبلغ من العمر 22 عاما وهو من سكان أورشليم (القدس).

وذكر الجيش أنه كان يخدم في سلاح المدرعات ضمن الكتيبة التاسعة تشكيل "أكوبوت برزل" (401).



كما أفاد المتحدث باسم الجيش بأن جنديا آخر أصيب بجراح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الجندي المصاب من "الكتيبة 931"، منوها إلى أنه أصيب في حادثة منفصلة عن الحادثة التي قتل فيها شوهام.

وأفاد مراسل إذاعة جيش الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية في شهر أكتوبر الماضي شمالي قطاع غزة إلى 40 قتيلاً.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإنه بذلك يرتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 824.

ووفقا للمعطيات فإن 392 من هؤلاء العسكريين قتلوا في المعارك البرية في القطاع، والتي بدأت في 27 أكتوبر من العام نفسه.