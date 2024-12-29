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"الدفاع المدني" يوجه نصائح للمواطنين خلال المنخفض الجوي

الأحد 29 ديسمبر 2024 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الدفاع المدني" يوجه نصائح للمواطنين خلال المنخفض الجوي



غزة/سما/

 أهاب جهاز الدفاع المدني بالمواطنين والسائقين أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي.

ودعا "الدفاع المدني"، في بيان له، اليوم الأحد، بناء على الحالة الجوية المتوقعة من مساء اليوم وحتى ظهر الأربعاء المقبل، إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم أو أن تكون قريبة من الأثاث والستائر.

كذلك، دعا السائقين إلى التأني في القيادة وعدم المجازفة بدخول تجمعات المياه، "فلا يعرف عمقها والأجسام الصلبة التي بداخلها"، وترك مسافة كافية بين المركبات مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

وأكد ضرورة الاستعداد الجيد في المناطق المنخفضة والاتصال المبكر على رقم 102 في الحالات الطارئة، واستخدام الإنارة البديلة التي تعمل بالشاحن والبطاريات الجافة في حال انقطاع الكهرباء، وتجنب استخدام المصاعد عند عدم ثبات التيار الكهربائي.

وشدد "الدفاع المدني" على ضرورة تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير من لوحات إعلانية وخزانات مياه، بسبب سرعة الرياح.

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