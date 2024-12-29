30 شهيداً في قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 30 مواطنا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم 15 منهم شمال قطاع غزة.

وفي التفاصيل،، استشهد 9 مواطنين وأصيب 15 آخرون على الأقل، بينهم نساء وأطفال، مساء اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الى ذلك أخطرت سلطات الاحتلال بإخلاء العديد من مناطق وأحياء شمال غرب مدينة غزة، تمهيدا لقصفها.

وتشمل المناطق المخطرة، منطقة المخابرات، وفندق المشتل، وحي المرابطين شرق فندق المشتل وحتى شارع النصر شرقاً، ويقيم فيها آلاف المواطنين الذين تمت مطالبتهم بالانتقال فورا الى المآوي في مركز مدينة غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استُشهد 7 مواطنين، وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن الشهداء السبعة قضوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة سعيد شبات في بيت حانون.

وفي السياق، جددت طائرات الاحتلال المسيرة "كواد كابتر" إطلاق النار على أرض المفتي شمال مخيم النصيرات، حيث أفاد مراسلنا بوصول إصابة إلى مستشفى العودة جراء إطلاق النار تجاه منازل المواطنين غرب مخيم النصيرات.

وفي هذا الاتجاه، أطلق مواطنون مناشدات للطواقم الطبية بالتوجه غرب النصيرات بعد استهداف منزل لعائلة أبو سلمية ووجود إصابات في المنزل.

إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي عنيف عددا كبيرا من المنازل وسط حي النزلة ببلدة جباليا.

وفي وقت سابق اليوم، استُشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون بينهم حالات خطيرة، في قصف مدفعي للاحتلال استهدف الطابق العلوي من مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت الطابق العلوي من مستشفى الوفاء، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة.

وأضافت أن 13 مواطنا استُشهدوا في غارات على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقصفت طائرة مسيرة للاحتلال أرضا قرب خيام النازحين بملعب اليرموك في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال حي الصبرة جنوب مدينة غزة، والنصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن.

وأضافت أن الاحتلال قصف منطقة السوارحة بالنصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها ونيران أسلحتها الرشاشة على محيط منطقة الدعوة شمال النصيرات.

وأصيب مواطن إثر قصف الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار شرق بلدة خزاعة.

كما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الرشاشة صوب المواطنين شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد، فجر اليوم الأحد، مواطنان، في قصف لقوات الاحتلال الاسرائيلي، شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن مواطنا وزوجته إستشهدا وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف منزلهم في منطقة كف ميراج شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وأمس الأول الجمعة، اقتحم جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان، قبل أن يضرم النار فيه ويخرجه تماما عن الخدمة، ولم يكتف بذلك، بل احتجز أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم مديره حسام أبو صفية و180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا ومرافقيهم، واقتادهم إلى جهة مجهولة.

كما قصف جيش الاحتلال، اليوم الأحد، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، في إطار الإبادة المستمرة التي يرتكبها في القطاع خاصة في مناطق الشمال.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,514 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,189 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.