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الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا: تعاون مشترك لتعزيز الخدمات الصحية في غزة

الأحد 29 ديسمبر 2024 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا: تعاون مشترك لتعزيز الخدمات الصحية في غزة



غزة/سما/

استقبل الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، الدكتور سيتا مسؤول برنامج الصحة في الأونروا، والدكتور عماد العاوور مسؤول برنامج الصحة بالإنابة، وذلك اليوم في فرع الجمعية في خانيونس. 

وأكد الدكتور القدرة خلال اللقاء على أهمية استمرار تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة لاسيما في ظل استمرار الحرب الاسرائيلية على القطاع، واستعرض الدكتور القدرة الخدمات الطبية والإغاثية والإنسانية التي تقدمها طواقم الجمعية لأبناء الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهيئات المحلية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

بدوره أثنى السيد سيتا على جهود الجمعية وتدخلاتها الإنسانية والصحية، وأشار الى أهمية استمرار التعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لتحسين الظروف الصحية للمرضى والمصابين.
هذا وقام الوفد بجولة في مستشفى الأمل التابعة للجمعية في خانيونس، تم خلالها تفقد كلاً من اقسام التأهيل الطبي، والعيادات، ومركز العيون، والعمليات، واطلعوا على أهم الخدمات الصحية والأجهزة الطبية، وعلى الصعيد ذاته قام الوفد بزيارة مستشفى الهلال الأحمر الكويتي الميداني، التابع للجمعية في خانيونس، واطلع هناك على أهم الخدمات الطبية المقدمة، واستمع من الفريق الطبي لأبرز التحديات والاحتياجات، كما شاهد الوفد عن قرب غرفة العمليات المتنقلة التي قام فريق الجمعية بإنشائها بجهود ذاتية، دعماً للقطاع الصحي.

وفي ختام الزيارة، شاهد الوفد الزائر فيلماً يوثق مراحل الاستجابة الإنسانية للجمعية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، واستعراض اشكال الانتهاكات التي لحقت بمنشئات وطواقم وعربات الإسعاف التابعة الجمعية.

#جمعية الهلال الأحمر #الاونروا #غزة
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