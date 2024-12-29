تقرير: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مهددة بالإنهيار

القاهرة/سما/

نقل (التلفزيون العربي) عن مصادر مصرية، اليوم الأحد، قولها إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مهددة بالانهيار بسبب التعنت الإسرائيلي".

وتابعت: أن "القاهرة والدوحة تبذلان جهودا كبيرة لمنع وصول المفاوضات بشأن غزة إلى طريق مسدود"

وأشارت إلى أن المستوى السياسي في "إسرائيل" يُفشل كل زيارات المسؤولين الأمنيين إلى القاهرة والدوحة

وحذرت المصادر المصرية من أن مفاوضات صفقة التبادل قد تفشل نهائيا إذا لم تغير "إسرائيل" منهجها في التفاوض.

وفي سياق متصل، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، ان العدو االإسرائيلي ينقلب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن العدو يقول إنه غير مستعد للانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان ويقف عند هاتين النقطتين.

وتابع: "ذهبنا إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط.. نحن نتطلع إلى نتائج إيجابية وليس رسائل إيجابية من الإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار

وأردف: "أجرينا اتصالات مع الوسطاء ومع تركيا وأطراف أخرى لحشد موقف دولي يُلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار

وأمس وجّهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، نداءً عاجلاً إلى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، واصفة إياه بـ"الملاذ الأخير" للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة شاملة.

ووجه متحدث باسم عائلات الأسرى نداء للرئيس الأميركي المنتخب - دونالد ترامب قائلا "نتنياهو يخرب صفقة التبادل وأنت الوحيد الذي يستطيع الضغط عليه".

وتابع: "أنت تمثل الأمل لبقاء أحبابنا على قيد الحياة وإعادتهم إلى بيوتهم".

وأكدت عائلات الأسرى أن على "إسرائيل" إنهاء الحرب في غزة عبر صفقة تبادل شاملة، لا جزئية. وقالت إن "أسرانا يعيشون خطر الموت المحقق ولا ينبغي أن نفقد جنودنا في حرب سياسية".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت -يوم الأربعاء الماضي- إن شروطا جديدة وضعها الاحتلال الإسرائيلي أجّلت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى في خضم المفاوضات التي تجري في الدوحة والقاهرة.