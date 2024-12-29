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صحة غزة: الكلاب شمال القطاع تنهش عشرات الجثث حتى أتخمت

الأحد 29 ديسمبر 2024 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: الكلاب شمال القطاع تنهش عشرات الجثث حتى أتخمت



غزة/سما/

وصف منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة، ما يحدث في شمال القطاع بأنه إبادة جماعية تعكس فشل الضمير الإنساني، متحدثا عن مشاهد مرعبة لجثث الفلسطينيين التي نهشتها الكلاب.


وقال البرش في تصريح صحفي إن "الكلاب شمال غزة نهشت عشرات الجثث وأصبحت ضخمة وشبعت من لحم أبنائنا".

وأضاف "كانت الكلاب تأكل الجثث في ست ساعات والآن تحتاج إلى ثلاثة أيام بسبب التخمة".

وصرح بأن "ما يحدث في شمال القطاع وصمة عار على جبين الإنسانية وشاهدا على فشل المجتمع الدولي في حماية الأرواح البريئة".

وأفاد البرش بأن الطواقم الطبية نفسها لم تسلم من الاستهداف، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل خمسة مسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم البعض.

وصرح: "عندما أصيب الأول قتل الثاني وهو يحاول إسعافه.. هذا مشهد يلخص حجم الإجرام الذي يرتكبه الاحتلال بحق المدنيين والطواقم الطبية على حد سواء".

وأوضح البرش أن الجيش الإسرائيلي يتعمد تدمير المستشفيات والبنية التحتية الصحية، مشيرا إلى أن قوات تل أبيب كانت توثق جرائمها علنا أثناء تدمير المستشفى الإندونيسي.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي دمر المولدات ومحطات الأكسجين وقام بتجميع الجثث في حفرة بمدرسة قريبة.

وشدد البرش على ضرورة توثيق الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي لاستخدامها كأدلة في المحافل الدولية.

وأكد أن ما يحدث في غزة اليوم يتجاوز حدود الجرائم العادية ليصل إلى الإبادة الجماعية بمفهومها الكامل وترتكب على مرأى ومسمع العالم، داعيا الجميع إلى التحرك لوقف هذه الكارثة الإنسانية.

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