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"ديلي ميل": منع أسماء الأسد من دخول بريطانيا مع انتهاء صلاحية جواز سفرها 2020

الأحد 29 ديسمبر 2024 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ديلي ميل": منع أسماء الأسد من دخول بريطانيا مع انتهاء صلاحية جواز سفرها 2020



لندن/سما/

نقلت صحيفة "ديلي ميل" أنباء عن منع أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد من الوصول إلى بريطانيا لاستكمال علاجها من مرض سرطان الدم مع انتهاء صلاحية جواز سفرها البريطاني.


وكتبت الصحيفة البريطانية أن أسماء التي تبلغ من العمر 49 عاما لن تتمكن من العودة إلى موطنها في لندن بدون حيازتها وثائق السفر الرسمية وسط تقارير عن تدهور حالتها المرضية وفرصتها في البقاء على قيد الحياة بـ50% فقط.


وفي وقت سابق، ذكرت مصادر في الحكومة البريطانية أن أسماء، التي تحمل الجنسية السورية أيضا، لم تعد تمتلك وثائق سفر بريطانية صالحة بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها البريطاني في عام 2020.

وترددت هذه الأخبار بعد تكهنات في الأيام الأخيرة بأنها تتطلع إلى الطلاق من زوجها بشار الأسد، وأنها تريد العودة إلى بريطانيا لمواصلة علاجها الحيوي من "اللوكيميا".

وهذا كله بعد أن غادر والدها طبيب القلبية الشهير فواز الأخرس عيادته في هارلي ستريت في ما يبدو أنه محاولة لرعاية ابنته التي فرت إلى روسيا بعد انهيار نظام زوجها.

من جهتها، صرحت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بأن الحكومة "لن تسمح لها بالعودة إلى البلاد، لأن القرار لا يمكن أن يستند فقط إلى أسباب صحية".

وفي وقت سابق أيضا، قال وزير الخارجية ديفيد لامي للنواب إن أسماء التي ولدت ونشأت في أكتون، غرب لندن "غير مرحب بها هنا".

وتعيش أسماء حاليا لاجئة في المنفى في العاصمة الروسية موسكو مع زوجها و3 أطفال بعد أن منحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق اللجوء عندما سيطرت المعارضة السورية المسلحة على دمشق في تقدم خاطف يوم 8 ديسمبر الجاري.

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