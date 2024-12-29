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إعلام إسرائيلي يحذر من نظام صاروخي روسي متطور بحوزة الجيش المصري

الأحد 29 ديسمبر 2024 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يحذر من نظام صاروخي روسي متطور بحوزة الجيش المصري



القدس المحتلة/سما/

سلطت وسائل إعلام عبرية الضوء على نظام "Pechora-2M" الصاروخي الروسي الذي يمتلكه الجيش المصري.


وقال تقرير لموقع "Nziv" الإخباري الإسرائيلي إن نظام "Pechora-2M" "بيتشورا 2 إم" هو نظام دفاع جوي روسي متوسط المدى يضم أنظمة كهروضوئية لرصد وتتبع وتحديد الأهداف الجوية المعادية في مختلف الظروف الجوية سواء في الليل أو في النهار.

ويستخدم النظام الروسي المتطور صواريخ من نوع "إس-125" المتطورة ذات رأس حربي قوي للغاية ويمكنه إصابة أكثر من هدف جوي في الوقت نفسه.

ووفق الموقع العبري الذي حذر في عدة تقارير سابقة من تعاظم قوة الجيش المصري، فإن صواريخ هذا النظام الروسي يبلغ مداها الفتاك حوالي 35 كيلومترا على ارتفاع 18200 متر وتستطيع مواجهة كافة وسائل الهجوم الجوي.

ويعتبر هذا النظام تطورا كبيرا لنظام "بيتشورا" السابق الذي شارك في الحروب المصرية الإسرائيلية وأسقط العديد من طائرات الجيش الإسرائيلي بما في ذلك المروحيات، كما أنه يستطيع إسقاط عدة أهداف في الوقت ذاته.

وتحتوي كل بطارية على 4 منصات إطلاق صواريخ بواقع صاروخين على كل مركبة إطلاق صواريخ.

وتم تركيب نظام "Pechora 2M" ميدانيا، حيث نجح في اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في يونيو الماضي.

ونشر الجيش المصري مقاطع فيديو مثيرة تظهر لحظة تتبع نظام الدفاع الجوي "بشورا 2 إم" التابع لقوات الدفاع الجوي المصرية للصاروخ الحوثي وإيقافه بإطلاق صاروخ بعد اقترابه من أجواء قيادة البحر الأحمر.


استعداد قتالي
هذا، وتفقد اللواء عبد المجيد صقر وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، الاستعداد القتالي (تفتيش الحرب) لإحدى وحدات الدفاع الجوي، بحضور اللواء أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري وقادة الأفرع المركزية وعدد من القادة من صفوف القوات المسلحة.

وتأتي هذه المراجعة في إطار المتابعة الميدانية للتأكد من جاهزية القوات المسلحة القتالية.

واطلع القائد العام خلال الزيارة على التدريبات التي تجريها وحدات الدفاع الجوي.

كما اطلع على جاهزية القوات المشاركة في تلك الأنشطة، وبحث مع عدد من القادة والضباط سبل تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

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