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سموتريتش: سنمحو الخط الأخضر بتعزيز المشاريع الاستيطانية

الأحد 29 ديسمبر 2024 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش: سنمحو الخط الأخضر بتعزيز المشاريع الاستيطانية



القدس المحتلة/سما/

أفاد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن "إسرائيل تهدف لوقف مساعي الفلسطينيين لتوسيع سيطرتهم غير القانونية على الأرض بالضفة الغربية".


وخلال زيارة صباح اليوم الأحد، إلى مزرعة في مستوطنة بالضفة الغربية، قال سموتريتش: "سنمحو الخط الأخضر (أراضي 48) بتعزيز المشاريع الزراعية".

وأضاف أن "مزارع الضفة الغربية هدف استراتيجي للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها".

واطلع سموتريتش، والذي يتولى أيضا منصب وزير مسؤول عن الاستيطان في وزارة الدفاع، خلال الزيارة على السياسة التي يقودها في مديرية الاستيطان وفي الحكومة: "فيما يتعلق بمنح المعاملة الموازية للمزارع في المنطقة، فضلا عن دعم مالي لأول مرة من قبل وزارة الزراعة على غرار المزارعين في بقية مناطق إسرائيل".

وقال سموتريتش: "لسنوات عديدة تم التعامل مع الزراعة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) على أنها "المستوى ب" وعانى المزارعون في المنطقة من التمييز المستمر".

وقال إن "الحكومة بقيادتنا تصحح الظلم التاريخي وتعزز الزراعة".

وأكد سموتريش أن "سياستنا تهدف إلى الحفاظ على احتياطيات الأراضي، وإلى خلق استمرارية إقليمية أمنية واستراتيجية، وكبح الجهود الفلسطينية لتوسيع سيطرتها غير القانونية على الأراضي في المنطقة".

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