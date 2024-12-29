  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير إسرائيلي: أبواب القدس ستصل حتى أبواب دمشق.. حماس تعلق

الأحد 29 ديسمبر 2024 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي: أبواب القدس ستصل حتى أبواب دمشق.. حماس تعلق



القدس المحتلة/سما/

اقتحم وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي المسجد الأقصى اليوم مع جموع من المستوطنين، وأدى صلواته في الأنفاق تحت المسجد.

وقال كرعي: "أديت الصلاة اليوم في أنفاق ساحة حائط المبكى وصليت لعودة كل المختطفين".

وقال كرعي مقتبسا مقولات دينية يهودية: "مستقبل أبواب القدس التي تنير دربنا هو أن تصل حتى أبواب دمشق".

حماس تعلّق على تصريحات "كرعي"
بدورها، علّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على تصريحات كرعي، بشأن تطلعات الاحتلال للوصول إلى أبواب دمشق، مؤكدة أنها تعبر عن نيات كيانه العدوانية تجاه المنطقة وشعوبها، وعلى الأمة العربية والإسلامية التوحد لمواجهة مخططات الاحتلال.

وقالت حركة حماس في بيان، إن "اقتحام الوزير الإرهابي شلومو كرعي لباحات المسجد الأقصى المبارك مع العشرات من المستوطنين المتطرفين، تحت حماية الشرطة الصهيونية، وإطلاقه تصريحات تؤكّد تطلعات كيانه المارق للوصول إلى أبواب دمشق؛ هو تأكيد لنيّات هذا الكيان الاستعمارية ومطامعه تجاه الأراضي العربية، والتي يترجمها عدوانه المتواصل على بلدان وشعوب المنطقة".

وأعربت عن إدانتها لهذه التصريحات الخطيرة، داعية في الوقت ذاته الأمة العربية والإسلامية، شعوباً وحكوماتٍ وقوى وأحزاب، إلى "التوحّد في مواجهة هذه السياسة الاحتلالية، والتصدي لمخططات الاحتلال الفاشي وعدوانه المستمر، والتحرك الفاعل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة".

ومنذ 2003، سمحت إسرائيل أحاديا للمستوطنين باقتحام الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، التي تطالب منذ ذلك الحين بوقف الاقتحامات باعتبارها انتهاكا للوضع القانوني والتاريخي القائم.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، في أول أيام عيد "الأنوار" اليهودي أو "الحانوكا"، لتأدية الصلاة.

وقال مكتب بن غفير في بيان، إنه "صعد إلى جبل الهيكل احتفالا بعيد الحانوكا، وصلى من أجل سلام جنودنا وعودة المخطوفين والأحياء والأموات وتحقيق النصر الكامل في الحرب".

وعلق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على دخول بن غفير إلى الحرم القدسي، قائلا: "الوضع الراهن في جبل الهيكل لم يتغير"، وهي التسمية التي تستخدمها إسرائيل للإشارة إلى المسجد الأقصى.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال هنية.. "مكان القنبلة"

"أكسيوس": ترامب قد يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة إذا لم يتم التوصل لاتفاق

اعتقال عبد الرحمن القرضاوي في بيروت بسبب انتقاده دولا عربية خلال زيارته دمشق ..

قناة عبرية: "إسرائيل" ترفض طلبا قدمه أردوغان يخص سوريا بعد الأسد

وزير خارجية قطر يبحث تطورات محادثات هدنة غزة مع حماس في الدوحة

"القسام" تقتحم نقطة عسكرية وتشتبك مع جنود الاحتلال شرق جباليا

العمل متواصل على صفقة تبادل أسرى مصغرة كبادرة حسن نية تجاه ترامب

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي: لم نعد بحاجة لنتنياهو ويجب بحث اليوم التالي لخروجه

photo_2024-12-29_17-31-31

إليك المعلومات المتوفرة عن الدكتور حسام أبو صفية.. هذه ظروف اعتقاله

T3DP9WVYpg_1729088949-720x470

“نيويورك تايمز” تسرد قصة اختراق الموساد لحزب الله..تصنيع أجهزة البيجر وتفجيرها بعد انكشاف الخطة وقرار اغتيال نصر الله

67713f4142360436360697f6

سموتريتش: سنمحو الخط الأخضر بتعزيز المشاريع الاستيطانية

الجيش الإسرائيلي: رصد 5 صواريخ أطلقت من غزة صوب منطقة الغلاف..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية

Fatal error: Uncaught exception 'RedisException' with message 'MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.' in [no active file]:0 Stack trace: #0 {main} thrown in [no active file] on line 0