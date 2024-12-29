مصر تحذر من استمرار "إسرائيل" في مخطط إخلاء شمال غزة من السكان

القاهرة/سما/

أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها للاستهداف الممنهج والقائم للاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وآخرها استهداف وإخلاء مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.



وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية الأحد، أن المستشفى "يعد آخر منشأة صحية رئيسية عاملة بشمال قطاع غزة" في عدوان صارح وانتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأكدت مصر، أن الممارسات الإسرائيلية "تتنافى مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بما في ذلك التزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال".

وحذرت مصر من الاستمرار في تلك الأفعال المشينة التي تهدف إلى إخلاء شمال قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة، في مسعى لتهجير سكانه وإجباره على ترك أراضيهم، "وهو ما يستوجب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، واضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإجراءات حاسمة لوضع حد لهذا التوجه الذي لا يشكل فقط انتهاكات جسيمة وفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن تهديدا جديا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وشددت مصر مجددا "بصورة واضحة" على رفضها التام والقاطع لكل المخططات والخطوات الهادفة لتهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم بأي شكل كان، مؤكدة ضرورة إنهاء تلك الحرب العبثية على قطاع غزة في أقرب وقت، والتوقف عن تلك الممارسات الوحشية، والتوقف عن وضع العراقيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية، بما يسمح بإغاثة مئات الآلاف من سكان القطاع بصورة كافية ومستدامة.

وأقدم الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، على حرق مستشفى كمال عدوان ومحيطه وإخلائه بالقوة من المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين.