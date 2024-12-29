  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تحذر من استمرار "إسرائيل" في مخطط إخلاء شمال غزة من السكان

الأحد 29 ديسمبر 2024 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تحذر من استمرار "إسرائيل" في مخطط إخلاء شمال غزة من السكان



القاهرة/سما/

أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها للاستهداف الممنهج والقائم للاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وآخرها استهداف وإخلاء مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.


وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية الأحد، أن المستشفى "يعد آخر منشأة صحية رئيسية عاملة بشمال قطاع غزة" في عدوان صارح وانتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأكدت مصر، أن الممارسات الإسرائيلية "تتنافى مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بما في ذلك التزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال".

وحذرت مصر من الاستمرار في تلك الأفعال المشينة التي تهدف إلى إخلاء شمال قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة، في مسعى لتهجير سكانه وإجباره على ترك أراضيهم، "وهو ما يستوجب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، واضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإجراءات حاسمة لوضع حد لهذا التوجه الذي لا يشكل فقط انتهاكات جسيمة وفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولكن تهديدا جديا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وشددت مصر مجددا "بصورة واضحة" على رفضها التام والقاطع لكل المخططات والخطوات الهادفة لتهجير سكان قطاع غزة من أراضيهم بأي شكل كان، مؤكدة ضرورة إنهاء تلك الحرب العبثية على قطاع غزة في أقرب وقت، والتوقف عن تلك الممارسات الوحشية، والتوقف عن وضع العراقيل أمام تدفق المساعدات الإنسانية، بما يسمح بإغاثة مئات الآلاف من سكان القطاع بصورة كافية ومستدامة.

وأقدم الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، على حرق مستشفى كمال عدوان ومحيطه وإخلائه بالقوة من المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال هنية.. "مكان القنبلة"

"أكسيوس": ترامب قد يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة إذا لم يتم التوصل لاتفاق

اعتقال عبد الرحمن القرضاوي في بيروت بسبب انتقاده دولا عربية خلال زيارته دمشق ..

قناة عبرية: "إسرائيل" ترفض طلبا قدمه أردوغان يخص سوريا بعد الأسد

وزير خارجية قطر يبحث تطورات محادثات هدنة غزة مع حماس في الدوحة

"القسام" تقتحم نقطة عسكرية وتشتبك مع جنود الاحتلال شرق جباليا

العمل متواصل على صفقة تبادل أسرى مصغرة كبادرة حسن نية تجاه ترامب

الأخبار الرئيسية

20241229060538

الجيش الإسرائيليّ يستكمل عزل جباليا وشمال القطاع عن مدينة غزة

كاتب إسرائيلي: لم نعد بحاجة لنتنياهو ويجب بحث اليوم التالي لخروجه

photo_2024-12-29_17-31-31

إليك المعلومات المتوفرة عن الدكتور حسام أبو صفية.. هذه ظروف اعتقاله

T3DP9WVYpg_1729088949-720x470

“نيويورك تايمز” تسرد قصة اختراق الموساد لحزب الله..تصنيع أجهزة البيجر وتفجيرها بعد انكشاف الخطة وقرار اغتيال نصر الله

67713f4142360436360697f6

سموتريتش: سنمحو الخط الأخضر بتعزيز المشاريع الاستيطانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية