  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مقتل إسرائيلي بحادث دهس بمحطة حافلات في عسقلان

الأحد 29 ديسمبر 2024 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل إسرائيلي بحادث دهس بمحطة حافلات في عسقلان



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأن حافلة دهست عددا من الجنود في محطة الحافلات في عسقلان قرب محطة القطارات، لكن الشرطة قالت إنه لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني.


وقال موقع "واينت" إن اثنين من المارة أصيبا عندما صدمتهما حافلة بالقرب من محطة قطار عسقلان، وكانت إصابة أحدهما خطيرة وقد توفي لاحقا، لافتا إلى أن فرق نجمة داود الحمراء عالجت المصابين على الفور.


وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل أنه "في أعقاب البلاغات الأخيرة للحدث في عسقلان، ننوه ان الحديث يدور عن حادث طرق وليس حادثا أمنيا".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال هنية.. "مكان القنبلة"

"أكسيوس": ترامب قد يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة إذا لم يتم التوصل لاتفاق

اعتقال عبد الرحمن القرضاوي في بيروت بسبب انتقاده دولا عربية خلال زيارته دمشق ..

قناة عبرية: "إسرائيل" ترفض طلبا قدمه أردوغان يخص سوريا بعد الأسد

وزير خارجية قطر يبحث تطورات محادثات هدنة غزة مع حماس في الدوحة

"القسام" تقتحم نقطة عسكرية وتشتبك مع جنود الاحتلال شرق جباليا

العمل متواصل على صفقة تبادل أسرى مصغرة كبادرة حسن نية تجاه ترامب

الأخبار الرئيسية

كاتب إسرائيلي: لم نعد بحاجة لنتنياهو ويجب بحث اليوم التالي لخروجه

photo_2024-12-29_17-31-31

إليك المعلومات المتوفرة عن الدكتور حسام أبو صفية.. هذه ظروف اعتقاله

T3DP9WVYpg_1729088949-720x470

“نيويورك تايمز” تسرد قصة اختراق الموساد لحزب الله..تصنيع أجهزة البيجر وتفجيرها بعد انكشاف الخطة وقرار اغتيال نصر الله

67713f4142360436360697f6

سموتريتش: سنمحو الخط الأخضر بتعزيز المشاريع الاستيطانية

67713df74c59b711ae194ac4

وزير إسرائيلي: أبواب القدس ستصل حتى أبواب دمشق.. حماس تعلق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية

Fatal error: Uncaught exception 'RedisException' with message 'MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.' in [no active file]:0 Stack trace: #0 {main} thrown in [no active file] on line 0