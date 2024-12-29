مقتل إسرائيلي بحادث دهس بمحطة حافلات في عسقلان

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأن حافلة دهست عددا من الجنود في محطة الحافلات في عسقلان قرب محطة القطارات، لكن الشرطة قالت إنه لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني.



وقال موقع "واينت" إن اثنين من المارة أصيبا عندما صدمتهما حافلة بالقرب من محطة قطار عسقلان، وكانت إصابة أحدهما خطيرة وقد توفي لاحقا، لافتا إلى أن فرق نجمة داود الحمراء عالجت المصابين على الفور.



وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل أنه "في أعقاب البلاغات الأخيرة للحدث في عسقلان، ننوه ان الحديث يدور عن حادث طرق وليس حادثا أمنيا".