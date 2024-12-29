ماغي فرح تتنبأ بأحداث مزلزلة في المنطقة العام القادم

وكالات/سما/

أعربت خبيرة الفلك ماغي فرح عن شعورها بالقلق خلال كشفها لأحداث المنطقة في العام 2025، حيث اعتبرت أن المنطقة ستكون صاخبة جدا في العام القادم.



وقالت ماغي فرح إنها تشعر بالخوف على الأردن ومصر وفلسطين والعراق وسوريا من العام القادم، والذي سيشهد تصاعدا كبيرا في الأحداث.



وأضافت فرح أن المنطقة ستكون صاخبة جدا في العام القادم، قائلة: "أرى شيئا بين الأردن والضفة وجزء من الشام يضم دمشق".

ورجحت أن تشهد المنطقة اختلافات وكيانات جديدة، مشيرة إلى أن أجزاء من سوريا ستقسم.

وأكدت أن ما حدث في غزة العام 2024 لن تنساه الأجيال.

وتوقعت أن تشهد إيران حدوث انقلاب على نظام الحكم، وتتحول من "دولة مذهبية إلى دولة علمانية".