  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ماغي فرح تتنبأ بأحداث مزلزلة في المنطقة العام القادم

الأحد 29 ديسمبر 2024 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماغي فرح تتنبأ بأحداث مزلزلة في المنطقة العام القادم



وكالات/سما/

أعربت خبيرة الفلك ماغي فرح عن شعورها بالقلق خلال كشفها لأحداث المنطقة في العام 2025، حيث اعتبرت أن المنطقة ستكون صاخبة جدا في العام القادم.


وقالت ماغي فرح إنها تشعر بالخوف على الأردن ومصر وفلسطين والعراق وسوريا من العام القادم، والذي سيشهد تصاعدا كبيرا في الأحداث.


وأضافت فرح أن المنطقة ستكون صاخبة جدا في العام القادم، قائلة: "أرى شيئا بين الأردن والضفة وجزء من الشام يضم دمشق".

ورجحت أن تشهد المنطقة اختلافات وكيانات جديدة، مشيرة إلى أن أجزاء من سوريا ستقسم.

وأكدت أن ما حدث في غزة العام 2024 لن تنساه الأجيال.

وتوقعت أن تشهد إيران حدوث انقلاب على نظام الحكم، وتتحول من "دولة مذهبية إلى دولة علمانية".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال هنية.. "مكان القنبلة"

"أكسيوس": ترامب قد يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة إذا لم يتم التوصل لاتفاق

اعتقال عبد الرحمن القرضاوي في بيروت بسبب انتقاده دولا عربية خلال زيارته دمشق ..

قناة عبرية: "إسرائيل" ترفض طلبا قدمه أردوغان يخص سوريا بعد الأسد

وزير خارجية قطر يبحث تطورات محادثات هدنة غزة مع حماس في الدوحة

"القسام" تقتحم نقطة عسكرية وتشتبك مع جنود الاحتلال شرق جباليا

العمل متواصل على صفقة تبادل أسرى مصغرة كبادرة حسن نية تجاه ترامب

الأخبار الرئيسية

20241229060538

الجيش الإسرائيليّ يستكمل عزل جباليا وشمال القطاع عن مدينة غزة

كاتب إسرائيلي: لم نعد بحاجة لنتنياهو ويجب بحث اليوم التالي لخروجه

photo_2024-12-29_17-31-31

إليك المعلومات المتوفرة عن الدكتور حسام أبو صفية.. هذه ظروف اعتقاله

T3DP9WVYpg_1729088949-720x470

“نيويورك تايمز” تسرد قصة اختراق الموساد لحزب الله..تصنيع أجهزة البيجر وتفجيرها بعد انكشاف الخطة وقرار اغتيال نصر الله

67713f4142360436360697f6

سموتريتش: سنمحو الخط الأخضر بتعزيز المشاريع الاستيطانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية