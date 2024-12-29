احتجاجات في تل أبيب تطالب بصفقة لتحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة

القدس المحتلة/سما/

تظاهر أكثر من ألف شخص في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب أمس السبت مطالبين بإطلاق سراح من تبقى من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.



وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عيناف زانجاوكر، والدة أحد المحتجزين المتبقين، انتقدت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفشله في إبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين.



وقالت زانجاوكر إن رئيس الوزراء "لا يريد إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب".

ولا يزال حوالي 100 من المحتجزين في قبضة حماس، لكن من غير المعروف كم منهم لا يزالون على قيد الحياة.

ولم تسفر أشهر من المفاوضات التي كانت تهدف إلى الإفراج عن المحتجزين وإنهاء الحرب عن أي نتائج حتى الآن.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط من شركائه المتطرفين والمتدينين المتشددين في الائتلاف الحاكم لرفض أي اتفاق مع "حماس". ويقول منتقدو نتنياهو إنه يهدف إلى تجنب سقوط حكومته بأي ثمن خشية محاكمته بتهم تتعلق بالفساد بمجرد مغادرة منصبه.