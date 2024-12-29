  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

على خلفية الحرب في غزة.. روجر ووترز يدعو إلى إنقاذ الكوكب من الزعماء العنصريين

الأحد 29 ديسمبر 2024 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
على خلفية الحرب في غزة.. روجر ووترز يدعو إلى إنقاذ الكوكب من الزعماء العنصريين



واشنطن/سما/

دعا روجر ووترز مؤسس فرقة "بينك فلويد"، إلى "إنقاذ الكوكب" من خلال تطبيق كافة أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على خلفية الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.


وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أرفق ووترز رابطا لمقاله على موقع Substack ومقطع فيديو مع الإعلان عنه، يبدأ ووترز المقال باتهام إسرائيل بارتكاب "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للسكان الأصليين في فلسطين" بدعم وتمويل "من الإمبراطورية الغربية"، مشيرا إلى آثار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على العالم.


يتهم ووترز زعماء الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعدم الالتزام به، ووصف التوقيع على الوثيقة في عام 1948 بأنه محاولة للتقدم و"تعبير عن الرغبة العالمية في جعل العالم مكانا أفضل".

وأضاف: "إذا فعلنا.. طالبنا بتنفيذ المواد الثلاثين من إعلان باريس 1948 (إعلان حقوق الإنسان) بما يتوافق مع القانون الدولي، فيمكننا.. إنقاذ كوكبنا الثمين وكل أشكال الحياة عليه، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية، من الانقراض".

كما يتهم مؤسس فرقة "بينك فلويد" الزعماء "العنصريين البيض" بدفع الكوكب إلى الهاوية، وسمى ووترز رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كواحد من هؤلاء "القادة".

وتابع: "كوكب الأرض.. يتم دفعه بلا هوادة من قبل الزعماء العنصريين البيض البغيضين، بشكل رئيسي، ولكن لسوء الحظ ليس حصريا.

الأمريكيون والإسرائيليون (كير ستارمر، أقصد أنت!).. أقرب من أي وقت مضى إلى السقوط النهائي في الهاوية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا دموية على قطاع غزة، أسفرت بحسب وزارة الصحة الفلسطينية عن "أكثر من 153 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال هنية.. "مكان القنبلة"

"أكسيوس": ترامب قد يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة إذا لم يتم التوصل لاتفاق

اعتقال عبد الرحمن القرضاوي في بيروت بسبب انتقاده دولا عربية خلال زيارته دمشق ..

قناة عبرية: "إسرائيل" ترفض طلبا قدمه أردوغان يخص سوريا بعد الأسد

وزير خارجية قطر يبحث تطورات محادثات هدنة غزة مع حماس في الدوحة

"القسام" تقتحم نقطة عسكرية وتشتبك مع جنود الاحتلال شرق جباليا

العمل متواصل على صفقة تبادل أسرى مصغرة كبادرة حسن نية تجاه ترامب

الأخبار الرئيسية

20241229060538

الجيش الإسرائيليّ يستكمل عزل جباليا وشمال القطاع عن مدينة غزة

كاتب إسرائيلي: لم نعد بحاجة لنتنياهو ويجب بحث اليوم التالي لخروجه

photo_2024-12-29_17-31-31

إليك المعلومات المتوفرة عن الدكتور حسام أبو صفية.. هذه ظروف اعتقاله

T3DP9WVYpg_1729088949-720x470

“نيويورك تايمز” تسرد قصة اختراق الموساد لحزب الله..تصنيع أجهزة البيجر وتفجيرها بعد انكشاف الخطة وقرار اغتيال نصر الله

67713f4142360436360697f6

سموتريتش: سنمحو الخط الأخضر بتعزيز المشاريع الاستيطانية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية