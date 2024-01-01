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عائلة مسلم تستنكر نشر صورة ابنها على أنه مدير سجن "صيدنايا"

الأحد 29 ديسمبر 2024 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة مسلم تستنكر نشر صورة ابنها على أنه مدير سجن "صيدنايا"



غزة /سما/

استنكرت عائلة مسلم في الوطن والشتات محاولة بعض الجهات المأجورة انتحال وزج ابنها المناضل المهندس عزمي محمد مسلم من خلال نشر صورته على بعض المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء والفضائيات ومواقع التواصل وتلفيقه زورا وبهتانا بأنه احد شبيحة النظام السوري ومدير سجن صيدنايا القمعي.
وقالت عائلة مسلم والتي تعود جذورها لبلدة البطاني الشرقي المهجرة عام 48 في بيان صحفي وصل نسخة منه لوسائل الإعلام " أن ابنها المناضل المهندس عزمي محمد مسلم " 70 عاما" كان قد اصيب بحروق شديدة وجروح وهو جالس أمام منزله في قصف نادي خدمات المغازي من قبل طائرات الاحتلال قبل شهرين وادخل لقسم الحروق في مستشفى ناصر بخانيونس وما زال يعاني من الإصابة ولا يستطيع المشي خاصة وأنه يعاني في الأساس من أمراض مزمنة.
وأشارت العائلة إلى أن ابنها المهندس مسلم خدم في دولة الإمارات العربية أكثر من أربعين عاما كمهندس كهرباء في مطار ابو ظبي وليس له أية انتماءات ومشهود له بحسن الخلق والمعاملة الحسنة.
واوضحت العائلة أنها لا تتدخل بما يحصل في بعض الدول العربية وأنها تحترم حقوق الشعوب في التعبير عن نفسها.

واكدت العائلة أنها ستلاحق قانونيا كل من قام بتشويه سمعة ابنها المناضل ونشر صورته وتلفيقه تهمة أنه احد شبيحة النظام السوري ومدير سجن صيدنايا وسترفع قضايا أمام المحاكم الدولية.

ودعت وسائل الإعلام الحذر والتأكد من المصادر قبل نشر أي أخبار مفبركة الهدف منها ايقاع الفتنة وحصد اللايكات
كما دعت العائلة وسائل الإعلام لزيارة ابنها المناضل في منزله الكائن في مخيم المغازي بالقرب من المسجد الكبير أو نادي الخدمات لكي تعرف الحقيقة.
وكانت بعض المواقع قد نشرت صورة للمواطن مسلم على أنه مدير سجن صيدنايا السوري.

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