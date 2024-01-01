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مكياج الـ Vampire Lips لإطلالة مميزة برأس السنة

الأحد 29 ديسمبر 2024 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكياج الـ Vampire Lips لإطلالة مميزة برأس السنة



وكالات / سما/

تعتبر موضة "Vampire Lips" أو "شفاه الفامباير" واحدة من الاتجاهات الجريئة التي تميزت بها الأفلام والمسلسلات التي تتناول قصص الفامباير أو الخيال العلمي. تتميز هذه الموضة بتطبيق أحمر شفاه بألوان داكنة وغنية مثل الأحمر العميق، البرغندي، أو حتى الأسود، والتي تعكس جرأة وغموض الشخصية. إليكِ كيف يمكنك اعتمادها في المناسبات القادمة!

 

ضعي طبقة من اللمعان أو الغلوس الشفاف فوق أحمر الشفاه. هذا سيعزز مظهر الشفاه، ويجعلها أكثر جاذبية، خاصة تحت الإضاءة الخافتة في المناسبات الليلية.

استخدمي قلم تحديد الشفاه بلون مطابق أو قريب من لون أحمر الشفاه لتحديد الشفاه بدقة. هذا لا يساعد فقط في تحديد شكل الشفاه، بل يمنع أيضًا تسرب اللون خارج الحدود، مما يضمن مظهرًا نظيفًا ومتقنًا.

يمكن تنسيق شفاه الفامبير مع مكياج عيون دخاني لإطلالة درامية أو مع مكياج عيون بسيط للتركيز على جرأة الشفاه. اختاري الأسلوب الذي يناسب شخصيتك والمناسبة التي تحضرينها.

للحفاظ على مظهر شفاهك طوال الليل، يُنصح باستخدام أحمر شفاه سائل أو قلم شفاه ثابت بتركيبة تدوم طويلًا. هذه المنتجات تقاوم التلطخ، وتضمن بقاء اللون ثابتًا دون الحاجة لإعادة التطبيق بشكل مستمر.

 

اتبعي هذه النصائح لتحقيق إطلالة Vampire Lips التي تعبر عن الجرأة والأناقة، ولتكوني نجمة المناسبات بتفرد وجاذبية لا تقاوم

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