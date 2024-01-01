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اسرائيل تزعم: مقاومون من جنين يسلمون أنفسهم للجيش الإسرائيلي خوفا من الاعتقال لدى الأمن الفلسطيني

الأحد 29 ديسمبر 2024 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تزعم: مقاومون من جنين يسلمون أنفسهم للجيش الإسرائيلي خوفا من الاعتقال لدى الأمن الفلسطيني



القدس المحتلة/سما/

كشف التلفزيون الاسرائيلي أن مقاومين من كتائب جنين سلموا أنفسهم للجيش الإسرائيلي هربا من حملة اعتقالات تنفذها أجهزة الأمن الفلسطينية مدفي مخيم جنين منذ عشرين يوما.

وزعمت القناة السابعة العبرية أنه مسلحين اثنين من جنين وصلا قبل أيام إلى حاجز عسكري في الأغوار وسلما نفسيهما.

ووصف مسؤولون عسكريون اسرائيلييون الحدث بأنه غير عادي وغير مسبوق.

تأتي هذه التطورات في ظل العملية الأمنية الفلسطينية في مخيم جنين.

حيث أفادت تقارير اسرائيلبة بان الأمن الفلسطيني اعتقل حتى الآن أكثر من 150 شخصاً ممن تصفهم بالخارجين عن القانون.

في سياق متصل، رفضت إسرائيل طلبا امريكا بتزويد السلطة الفلسطينية بالأسلحة والذخيرة، ويريد الأمريكيون نقل أسلحة كلاشينكوف وذخيرة وعربات مدرعة، وبحسب التقرير، بعد مناقشات في الجهاز العسكري في اسرائيل، أوصى رئيس الأركان هرتسي هاليفي على بعدم الموافقة على نقل الذخيرة.

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