الاحتلال يناقش إقامة مدرسة "دينية يهودية" على أراضي حي الشيخ جراح

القدس المحتلة/سما/

ناقشت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إقامة مدرسة دينية يهودية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

واجتمعت لجنة الاعتراضات الفرعية التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، وناقشت مشروع إقامة المدرسة يهودية ومساكن لطلابها في حي الشيخ جراح.

وقالت جمعية "عير عميم" ان هذا المخطط يُعتبر انتهاكاً صارخاً للمنطق التخطيطي والاجتماعي، وهو جزء من محاولات الاستيطان والاستيلاء على الحي الفلسطيني، التي تشمل أيضاً جهوداً لطرد عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها.

وصادرت سلطات الاحتلال قطعة الأرض البالغة مساحتها قرابة 4 دونمات، في ثمانيات القرن الماضي، بحجة أنها أملاك غائبين، وحولتها مؤخرا لموقف عام في الحي.

وقالت جمعية "عير عميم" ان المشروع يتعارض مع المخطط الهيكلي الذي يخصص الأرض لخدمة السكان.

وأوضحت الجمعية انها قبل 4 سنوات، تمكنت من عرقلة المخطط بعد أن الاثبات بأنه يتعارض مع المخطط الهيكلي للحي، الذي ينص على تخصيص الأرض المقترح إقامة المدرسة عليها لاستخدامات تخدم المصلحة العامة لسكان الحي.

ولفتت الجمعية أن المحكمة العليا طالبت بوضع خطة لتوفير مدارس في القدس الشرقية، لكن بلدية الاحتلال تستغل الأراضي العامة لبناء مشاريع استيطانية بدلاً من تلبية احتياجات السكان.