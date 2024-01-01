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الصحة العالمية تحذر: الحصار الإسرائيلي يهدد 75 ألف مواطن شمال غزة ومصدومون من الهجوم على مستشفى كمال عدوان..

الأحد 29 ديسمبر 2024 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تحذر: الحصار الإسرائيلي يهدد 75 ألف مواطن شمال غزة ومصدومون من الهجوم على مستشفى كمال عدوان..



غزة /سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال غزة منذ أكثر من 80 يوما، يعرّض حياة 75 ألف فلسطيني للخطر.

وقالت المنظمة "إنها أصيبت بالذهول جراء الغارة التي استهدفت مستشفى كمال عدوان، وأخرجت آخر مرفق صحي رئيسي شمال غزة عن الخدمة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة والتهجير والتجويع بحق نحو 80 ألف فلسطيني محاصرين في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلّفت أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود، فضلا عن 12 ألف جريح و1750 معتقلا.

وكان آخر تلك الجرائم إحراق مستشفى كمال عدوان وإخراج آخر مرفق صحي من الخدمة.

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