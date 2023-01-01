عناوين الصحف الفلسطينية..

رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، خبر ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.484، والإصابات إلى 108.090، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما أبرزت الصحف الثلاث، إصابة ثلاثة مواطنين بهجوم للمستعمرين على سلواد، وهدم منزل بجبل المكبر واصابات في طولكرم، واستشهاد الرائد حسين نصار من يطا أثناء تأديته واجبه الوطني في مخيم جنين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- نسف منازل وإعدام أطفال.. الاحتلال يعزز قواته ويستعد لتوسيع عدوانه على القطاع

- مدير مستشفى القدس: (300) عائلة في بيت حانون نجهل مصيرها

- الصحة: الاحتلال دمر بنية المستشفى الإندونيسي قبل إجلاء المرضى إليه

- شهادات مروعة عن إعدامات ميدانية خلال العدوان على "كمال عدوان"

- الصحة تؤكد اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان حسام ابو صفية

- إصابة ثلاثة مواطنين بهجوم للمستعمرين على سلواد.. اعتقالات وهدم منزل بجبل المكبر

- ذوو الأسرى: نتنياهو يفشل بإنجاز الصفقة

* "الحياة الجديدة":

- ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.484 والإصابات إلى 108.090 منذ بدء العدوان

- استشهاد الرائد حسين نصار من يطا أثناء تأديته واجبه الوطني في مخيم جنين

- فتح: الأجهزة الامنية ستواصل دورها في التصدي لعصابات الخارجين على القانون

- اصابات في طولكرم وسلواد والاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر والاعتداء على مواطنة واحتجاز شابين في القدس

- مصطفى: التحديات التي تواجهنا تتطلب وحدتنا وعدم السماح بحرف بوصلتنا وأهدافنا الوطنية

- "الصحة العالمية": التفكيك المنهجي للنظام الصحي في غزة يشكل حكما بالإعدام على عشرات آلاف الفلسطينيين

- 319 خرقا اسرائيليا لوقف النار في لبنان خلال 32 يوما

* "الأيام":

- 58 شهيدا.. مجازر واسعة شمال القطاع وتوسيع الهجوم البري على بيت حانون

- شهيد من أجهزة الامن أثناء تأديته واجبه الوطني في مخيم جنين

- قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال اسرائيل اسماعيل هنية

- صور أقمار صناعية: الاحتلال دمر 69% من اجمالي المباني في قطاع غزة.. نحو ربع مليون وحدة سكينة تضررت

- غزة: النازحون تحت رحمة الرياح العاتية

- مكتب نتنياهو ينفي أنباء عن "صفقة مصغرة".. عائلات الأسرى تتهمه بتخريبها وتدعو ترمب للتدخل

- "الصحة العالمية" تعلن: مستشفى كمال عدوان "صار خاليا"