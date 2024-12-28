450 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء واعتقال المئات في شمال قطاع غزة

غزة/سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٥٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٤٨ شهيدا و ٥٢ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٤٨٥ شهيدا و ١٠٨٠٩٠ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

واعلن جيش الاحتلال انتهاء عمليته العسكرية في مشفى كمال عدوان ومحيطه واعتقال ٢٤٠ مواطنا فيما أعلنت الصحة بغزة اعتقال عشرة من كوادرها إضافة إلى مدير المشفى د حسام ابو صفية.

واجبر جيش الاحتلال ١٧ مريضا وجريح إلى الانتقال إلى المشفى الأندونيسي مع مرافقيهم دون وجود كهرباء ولا علاج.

وبدأ جيش الاحتلال باخلاء بلدة بيت حانون واعتقال عدد من النازحين فيها بالتزامن مع غارات ادت لاستشهاد عشرة مواطنين من عائلة الزعانين.

وفي غزة استشهد ثلاثة مواطنين اثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في منطقة النفق وسط مدينة غزة.

واستشهد مدير شرطة مخيم الشاطيء بقصف في شارع الجلاء بمدينة غزة اضافة إلى استشهاد الشاب جهاد أشرف أبو دية في قصف الاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وينفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

جنوب القطاع

وارتقى رجل وزجته في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة محارب بحي النصر شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

والشهيد هو تامر محارب وزوجته نسرين محارب.

وقصفت المدفعية من الزوارق الحربية منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في عبسان الكبيرة شرق خانيونس ما ادى لاشتعال النيران فيه دون وقوع اصابات.

وكان خمسة مواطنين أصيبوا في قصف منزل لعائلة النفار بقيزان النجار جنوب خان يونس فيما استشهد مواطنين اثنين بقصف خيمة نزوح غرب المدينة.

وسط قطاع غزة

واصيب عدد من المواطنين اثر قصف الاحتلال منزلا بمنطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وواصلت المدفعية الاسرائيلية قصفها لشمال مخيم النصيرات.