اعتقال عبد الرحمن القرضاوي في بيروت بسبب انتقاده دولا عربية خلال زيارته دمشق ..

بيروت /سما/
اعلنت حسابات ومنصات توقيف السلطات اللبنانية لعبد الرحمن يوسف القرضاوي نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، على خلفية نشره فيديو من المسجد الاموي في دمشق انتقد فيه دولا عربية مطبعة مع إسرائيل، حيث اتهمه بعض النشطاء السوريين بالاساءة الى دول عربية شقيقة، بينما تبرأت هيئة تحرير الشام التي تحكم البلاد من تصريحاته، وقالت حسابات إنه تم توقيف الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي في لبنان أثناء عودته من زيارة سريعة إلى سوريا، حيث كان قد شارك في احتفال الثورة السورية وقدم التهنئة للشعب السوري .
وذكرت الحسابات أن توقيف القرضاوي جاء في إطار التنسيق الأمني بين مصر ولبنان حيث يعد نجل القرضاوي مطلوبا في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب. ولم يصدر عن السلطات اللبنانية أي توضيح حول توقيف عبد الرحمن القرضاوي، فيما طالب ناشطون وإعلاميون بسرعة الإفراج عنه.
ودون الإشارة الى الحادثة بعينها اعلنت وزارة الإعلام في الإدارة السورية الجديدة أن التصريحات التي تصدر عن الزوار والمشاركين في وسائل الإعلام داخل سوريا تعبر عن آرائهم الشخصية ولا تمثل بالضرورة موقف الحكومة السورية.
وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة سانا للأنباء أن المواقف الرسمية للحكومة السورية تصدر حصراً عن الجهات الرسمية والمعرفات المعتمدة التابعة لها.