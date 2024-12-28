استشهاد مواطنين اثنين في قصف الاحتلال شمال مدينة رفح

غزة/سما/

استشهد، فجر اليوم الأحد، مواطنان، في قصف لقوات الاحتلال، قطاع شمال مدينة رفح، جنوب غزة.

وقال مصدر طبي إن مواطنين اثنين استشهدا في قصف للاحتلال استهدف منزلهم في منطقة كف ميراج شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال العدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما زال عن استشهاد 45,484 مواطنا، غالبيتهم من النساء المهاجرات، أول 108,090 فرحة، في انتظار غير نهائية، إذ لا يزال لا يزال هناك الكثير تحت الأنقاض وفي الطرقات ، ولا يمكنك طواقم الإنقاذ والإنقاذ للوصول.