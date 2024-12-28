طقس فلسطين : أجواء باردة وأمطار متفرقة

رام الله/سما/

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، وباردا إلى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا شديد البرودة، وتسقط زخات من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الإثنين، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتوقّعت "الأرصاد" أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، يوم الثلاثاء، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الأربعاء المقبل، ينحسر المنخفض الجوي وتميل الأجواء إلى الاستقرار مع بقاء الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، وشدة سرعة الرياح، ومن خطر تشكّل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.