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هليفي يُصدر تعليماته بالاستعداد لتوسيع القتال والعمليات العسكرية في قطاع غزة

السبت 28 ديسمبر 2024 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
هليفي يُصدر تعليماته بالاستعداد لتوسيع القتال والعمليات العسكرية في قطاع غزة



القدس المحتلة / سما/

أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اليوم السبت، تعليمات بالاستعداد لتوسيع القتال في قطاع غزة من خلال تعزيز القوات على حساب جبهات أخرى، في ظل تعثر المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى.
ونقل موقع “واللا” العبري، عن مصادر في هيئة الأركان، أن بعض الوحدات في الجيش، بما في ذلك وحدات المدرعات والهندسة، تلقت إشعارات في الأيام الأخيرة للاستعداد للانتقال إلى قطاع غزة، في إطار النية لزيادة الضغط العسكري على حماس وبقية التنظيمات في مواقع إضافية.
وأضافت المصادر، أن “القيادة الجنوبية” في الجيش قد بدأت بالفعل، في هذه المرحلة، بتنفيذ عمليات من سلاح الجو في إطار الاستعداد لتوسيع العمل العسكري.

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