مصادر في مكتب نتنياهو تنفي أنباء عن "صفقة مصغرة" مع جماس في غزة

غزة / سما/

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ما يجري الحديث عنه، وتداوله بشأن احتمال إبرام "صفقة مصغرة" لتبادل الأسرى قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، هو "محض كذب".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مشاركين في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة قولهم إن حركة حماس "قد توافق على صفقة محدودة لإطلاق رهائن كخطوة رمزية قبل تنصيب ترامب".

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر قولها إنها تتوقع التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس قبل أن يتسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وجرت مساء السبت مظاهرات للمطالبة بإعادة الأسرى وضد حكومة نتنياهو جميع أنحاء إسرائيل.

واتهمت عائلات الأسرى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعرقلة الصفقة من أجل تحرير الأسرى.

وقالت في بيان تلته مساء السبت في تل أبيب: "يمكن الوصول إلى صفقة شاملة، لكن نتنياهو يرفض إنهاء الحرب لأسباب جنائية. بينما يأمر الجميع بالصمت، فإنه يتسابق لعرقلة الصفقة من خلال المقابلات والتوجيهات للإعلام".