القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن العمل متواصل على صفقة تبادل أسرى مصغرة كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.



وقالت "القناة 12 الإسرائيلية": "العمل متواصل على صفقة تبادل أسرى مصغرة كبادرة حسن نية تجاه ترامب".



وأضافت: "هذه الصفقة المصغرة لن تشمل إنهاء الحرب".

هذا وناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين مساء اليوم الرئيس المنتخب دونالد ترامب للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعدم القبول بصفقة جزئية، مؤكدين أنه مهتم بمنصبه أكثر من اهتمامه بالأسرى.

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل تخريب صفقة التبادل ولا يريد إنهاء الحرب، كما يرسل الأسرى إلى الموت". مشيرة إلى أنه "يستخدم محور فيلادلفيا وقوائم الأسرى ذريعة لتعطيل صفقة التبادل مع حماس".