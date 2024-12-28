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الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية أثناء تنفيذها مهام في أجواء محافظة البيضاء

السبت 28 ديسمبر 2024 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية أثناء تنفيذها مهام في أجواء محافظة البيضاء



صنعاء/سما/

أعلن الحوثيون في اليمن، مساء يوم السبت، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز "MQ9" أثناء تنفيذها مهام في أجواء محافظة البيضاء جنوب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

 

وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع في بيان مصور إن الطائرة الأمريكية نوع "MQ 9" هي الثالثة عشرة التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسنادا لقطاع غزة.

 

والجمعة 27 ديسمبر، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن غارة أمريكية بريطانية استهدفت حديقة 21 سبتمبر (الفرقة سابقا) بمديرية معين.

وفي وقت سابق يوم السبت، أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة.

وقال العميد يحيى سريع إن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

وصرح يحيى سريع بأن الصاروخ أصاب هدفه.

ويشن الحوثيون منذ أكتوبر 2023 هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أهداف في إسرائيل، إلى جانب هجمات على السفن المرتبطة بتل أبيب خاصة في البحر الأحمر على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

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