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الصحة العالمية تعلن أن مستشفى كمال عدوان في شمال غزة “صار خاليا”

السبت 28 ديسمبر 2024 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تعلن أن مستشفى كمال عدوان في شمال غزة “صار خاليا”



جنيف/سما/

 أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت، أن مستشفى كمال عدوان “صار خاليا” عقب عملية عسكرية إسرائيلية أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير في شمال قطاع غزة عن الخدمة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية إن “مستشفى كمال عدوان صار خاليا الآن. نُقل مساء أمس 15 مريضا في حال حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة إلى المستشفى الأندونيسي الذي يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية”.

وقالت المنظمة إنها “روّعت” بالعملية الإسرائيلية، مؤكدة أنها فقدت الاتصال بمدير المستشفى حسام أبو صفية.

(أ ف ب)

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