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عائلات الأسرى تناشد ترامب: نتنياهو مهتم بمنصبه لا بالأسرى

السبت 28 ديسمبر 2024 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات الأسرى تناشد ترامب: نتنياهو مهتم بمنصبه لا بالأسرى



القدس المحتلة/سما/

ناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين الرئيس المنتخب دونالد ترامب للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعدم القبول بصفقة جزئية، مؤكدين أنه مهتم بمنصبه أكثر من اهتمامه بالأسرى.


وأشارت عائلات الأسرى إلى أن "على إسرائيل إنهاء الحرب عبر صفقة تبادل شاملة"، لافتين إلى أن "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يريد بناء المستوطنات على رفات ذويهم".


وأضافت عائلات الأسرى: "نحن في حاجة إلى إعادة جميع الأسرى عبر صفقة شاملة وفورية، أسرانا يعيشون خطر الموت المحقق ولا ينبغي أن نفقد جنودنا في حرب سياسية".

وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل تخريب صفقة التبادل ولا يريد إنهاء الحرب، كما يرسل الأسرى إلى الموت". مشيرة إلى أنه "يستخدم محور فيلادلفيا وقوائم الأسرى ذريعة لتعطيل صفقة التبادل مع حماس".

ولفتت إلى أن "إصرار نتنياهو على الحرب في غزة أدى إلى انشقاق في الحكومة، ومن مصلحته عدم إبرام صفقة تبادل لأنه يريد البقاء في الحكم".

وأكدت حركة "حماس" في وقت سابق، أن إسرائيل وضعت قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا.

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن فرص التوصل لاتفاق في غزة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضئيلة.

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