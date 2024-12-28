36 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 36 مواطنا في غارات الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم، 24 شهيدًا منهم شمالي القطاع.

وفي التفاصيل، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء، ما أسفر عن استشهاد المواطنين محمد إبراهيم الخطيب ومحمود محمد العريني.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل في جباليا البلد شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي جنوب القطاع، أصيب عدد من المواطنين جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

كما أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قصف منزلا يعود لعائلة الزعانين في بيت حانون فجر اليوم السبت، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس، ومدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن مواطنين استشهدا وأصيب آخرون بجروح، في غارة للاحتلال استهدفت خيمة للنازحين بجوار المخيم القطري بمواصي مدينة خان يونس.

وأضافت، أن مواطنين آخرين استشهدا إثر قصف الاحتلال دراجة نارية قرب مفترق المزنر في شارع الشفاء بمدينة غزة.

واستشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم السبت، في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة، وبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومدينة رفح.

ففي بلدة بيت لاهيا، استشهد 4 مواطنين بينهم طفلة، وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال لمنزل في البلدة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين قرب مفترق العيون في حي النصر غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح.

وفي مدينة رفح، استشهد مواطن بنيران قوات الاحتلال في منطقة المواصي غربي المدينة.

و استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في جباليا البلد والنزلة شمال قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع "سراري" في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال استهدف أيضا مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وقصفت مدفعية الاحتلال قصفت أنحاء مختلفة في محافظة الشمال وسط إطلاق نيران من الطائرات المروحية والآليات العسكرية.

وشهدت المناطق الجنوبية من مدينة غزة خاصة حي الصبرة قصفا مدفعيا وسط إطلاق كثيف للنيران.

وفي جنوب القطاع، أفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت نيرانها صوب خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بشكل متقطع مناطق شرق مدينة خان يونس وشمال غرب مدينة رفح.

وواصل الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، تنفيذ عمليات نسف للمبان والمربعات السكنية في مدينة رفح جنوب القطاع وفي محافظة الشمال.

واستشهد فجر اليوم السبت، تسعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن طواقم الإنقاذ انتشلت 9 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف من الاحتلال استهدف منزلاً لعائلة النعامي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وأضاف أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، نقلوا عددا من الجرحى إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اثر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال الاسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.

في سياق متصل، أصدر الاحتلال الإسرائيلي "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في شمال القطاع، بما في ذلك بلدة بيت حانون، في إطار عملية الإبادة والتطهير العرقي التي ينفذها منذ نحو 3 أشهر، التي تخللها فرض حصار على المستشفيات وقصفها، وتدمير وحرق مستشفى الشهيد كمال عدوان، الجمعة.

وفي الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا شمال قطاع غزة، تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,484 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,090 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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