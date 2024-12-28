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قناة عبرية: "إسرائيل" ترفض طلبا قدمه أردوغان يخص سوريا بعد الأسد

السبت 28 ديسمبر 2024 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: "إسرائيل" ترفض طلبا قدمه أردوغان يخص سوريا بعد الأسد



القدس المحتلة/سما/

قالت "القناة 12" العبرية، مساء يوم السبت، إن إسرائيل لم تستجب لطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص إنشاء آلية تنسيق مع الجيش الإسرائيلي كجزء من دخول تركيا إلى سوريا.


وأفادت القناة العبرية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل بإسرائيل عبر قنوات اتصاله وطلب من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن تنسيق أنشطتهم في سوريا مع تركيا.

وذكرت أن إسرائيل قررت عدم الاستجابة لطلب أردوغان في الوقت الحالي.

والجمعة قالت "القناة 12" إن مسؤولين أتراك بعثوا برسائل إلى تل أبيب يطلبون فيها إنشاء آلية تنسيق مع الجيش الإسرائيلي على غرار الآلية التي كانت بين روسيا وإسرائيل في سوريا.

وأضافت أن طلب أنقرة يندرج في إطار دخول تركيا إلى سوريا.

هذا، وأشار المصدر ذاته إلى أن سياسة إسرائيل تجاه سوريا عدوانية في محاولة منها لمنع أي تسليح عقب سقوط نظام الأسد.

وبين المصدر أنه وعلى خلفية هذه الأمور بدأ حوار بين الأمريكيين وقائد الإدارة السورية أحمد الشرع، لمعرفة كيف ستتشكل سوريا الجديدة.

وفي السياق أكدت القناة العبرية أن إسرائيل تتابع اتصالات ونشاط تركيا وقطر مع الشرع بيقظة واهتمام، مشيرة إلى أن هذا الأمر يقلق تل أبيب لأن الأموال والأسلحة تتدفق إلى سوريا، وأن إسرائيل تريد أن تتولى واشنطن إدارة الملف.

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