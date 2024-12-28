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الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان منطقة بيت حانون - سما الإخبارية

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الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان منطقة بيت حانون

السبت 28 ديسمبر 2024 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان منطقة بيت حانون



القدس المحتلة/سما/

وجه الجيش الإسرائيلي، مساء يوم السبت، إنذارا عاجلا إلى كل من لم يخل بعد منطقة بشمال شرق قطاع غزة حددها على الخريطة وعلى وجه الخصوص منطقة بيت حانون.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه تم تحذير هذه المنطقة مرات عديدة في الماضي.

وأفاد المتحدث أفيخاي أدرعي بأن الجيش يعمل في هذه المنطقة بقوة.

وطالب المتواجدين بالمنطقة المحددة على الخريطة التي نشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بإخلاء المنطقة فورا والانتقال جنوبا نحو طريق صلاح الدين.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على أن الانتقال عبر طريق آخر يعرض حياتهم للخطر.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 45.484 شهيدا و108.090 مصابا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و52 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الصحة قد أعلنت أن القوات الإسرائيلية قتلت 1000 طبيب وممرض في القطاع منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

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