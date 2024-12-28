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مدير عام الصحة العالمية: لو انحرف الصاروخ الإسرائيلي قليلا لكان سقط على رؤوسنا

السبت 28 ديسمبر 2024 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير عام الصحة العالمية: لو انحرف الصاروخ الإسرائيلي قليلا لكان سقط على رؤوسنا



صنعاء/سما/

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السبت، إنه نجا من الموت خلال الهجوم الإسرائيلي الخميس على مطار العاصمة اليمنية صنعاء.

وروى تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لإذاعة "بي بي سي إن"، أن أذنيه ما زالتا تعانيان طنينا منذ الهجوم الذي وقع الخميس بينما كان يستعد للصعود إلى طائرة في صنعاء.

وقال "كان الصوت عاليا جدا... إلى درجة أنه يصم الآذان. ما زلت أعاني طنينا في أذنَي رغم مرور أكثر من 24 ساعة على ذلك. لا أعرف ما إذا كان قد أثر على أذني".

وأضاف "قُصفت صالة المغادرة المجاورة لنا، ثم برج المراقبة. لو انحرف الصاروخ قليلا، لكان من الممكن أن يسقط على رؤوسنا".

وأشار غيبرييسوس إلى وجوب احترام حماية المنشآت المدنية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وشدد على أنه "لا يهم إذا كنت هناك أم لا... هذه منشأة مدنية ويجب حمايتها، بما يتوافق مع القانون الدولي".

وكان تيدروس يقوم بزيارة لليمن نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إطار مهمة لتأمين إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين وتقييم الوضع الصحي والإنساني في البلاد التي دمرتها الحرب.

وأعلنت إسرائيل الخميس أنها ضربت "أهدافا عسكرية" تابعة للحوثيين، بما في ذلك مطار صنعاء، فيما قال الجيش إنه رد على الهجمات المتكررة للحوثيين الذين يشنون هجمات ضد إسرائيل منذ أشهر تضامنا مع قطاع غزة والفلسطينيين.

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