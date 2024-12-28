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الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ باليستي

السبت 28 ديسمبر 2024 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ باليستي



صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي.

 

وفي بيان له، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأشار سريع في البيان إلى أن الصاروخ أصاب هدفه.

وختم البيان "تحيي القوات المسلحة بكل فخر واعتزاز الخروج الشعبي الحاشد في صنعاء وفي مختلف المحافظات والمديريات دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني وتؤكد لكافة أبناء الشعب اليمني، أنها مستمرة في تأدية وتنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية بالمزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

 

وصباح اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ قادم من اليمن قبل عبوره إسرائيل، وجاء إطلاق هذا الصاروخ بعيد ساعات على تعرض العاصمة اليمنية لضربة جديدة أعقبت غارات جوية شنتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي ومواقع أخرى تابعة للحوثيين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة في اليمن، أمس الجمعة.

من جهتها أعلنت جماعة الحوثي أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة غربي اليمن، بلغت 6 قتلى و40 مصابا.

وفي الأيام الأخيرة الماضية كثف الحوثيون ضرباتهم على "أهداف" في إسرائيل بواسطة صواريخ باليسيتة وطائرات مسيرة وفق ما أعلنوا عنه في عدة بيانات.

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