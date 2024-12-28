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صحيفة: المخابرات الغربية لم توافق على عملية تفجير "بيجرات" حزب الله

السبت 28 ديسمبر 2024 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: المخابرات الغربية لم توافق على عملية تفجير "بيجرات" حزب الله



واشنطن/سما/

فادت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن العديد من كبار مسؤولي المخابرات الغربية الحاليين والسابقين لم يوافقوا على العملية الإسرائيلية لتفجير أجهزة "بيجر" لحزب الله اللبناني.


وكتبت الصحيفة: "في مقابلات أجريناها مع أكثر من عشرة من كبار مسؤولي المخابرات الغربية الحاليين والسابقين لأربع من دول حليفة لإسرائيل، أقروا جميعا بأن عملية تفجير "البيجرات" كانت بمثابة حيلة تجسس غير عادية، لكن ثلاثة منهم فقط أعربوا عن موافقتهم على مثل هذه العملية".

وكما تشير الصحيفة، فقد اعترف أحد المشاركين في الاستطلاع بأن العملية الإسرائيلية تخلق سابقة خطيرة يمكن أن يتبعها الإرهابيون أو المجرمون، كما قال أيضا إن نقل أجهزة "البيجر" المتفجرة عبر أوروبا والشرق الأوسط يشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.

 ونقلت الصحيفة كلام ضابط مخابرات سابق رفيع المستوى في إحدى الدول الغربية لم يذكر اسمه: "لقد كانت هذه عملية مميزة، حتى لو اعتبرتها العديد من الدول الغربية اغتيالا. سوف تتساءل كل وزارات الدفاع في جميع أنحاء العالم: كيف يمكننا حماية أنفسنا من مثل هذه العملية ؟".

يذكر أنه في مناطق مختلفة من لبنان يومي 17 و18 سبتمبر، تم تفجير معدات اتصالات، بما في ذلك أجهزة "البيجر" والاتصال اللاسلكي، قتل خلالها، بحسب بيانات رسمية، 32 شخصا وأصيب أكثر من 3 آلاف، وحتى الآن، لم يتم التعرف بعد عن سبب الانفجار المتزامن لآلاف الأجهزة، فيما اتهم حزب الله والسلطات اللبنانية إسرائيل بالوقوف وراء الحادث، التي لم تؤكد أو تنفي تورطها في العملية.

ووصفت الممثلة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ما حدث في لبنان بأنه عمل إرهابي وحشي ومحاولة لإثارة صراع كبير.

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