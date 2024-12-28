الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق وبنية تحتية هجومية تابعة لحزب الله جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مسار نفق تحت الأرض تابع لوحدة الرضوان في حزب الله وبنية تحتية هجومية أخرى للحزب في جنوب لبنان.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال نشاط لإزالة التهديدات نفذته قوات اللواء 300 في جنوب لبنان تم تدمير مسار نفق تحت أرضي بطول 100 متر يقود إلى موقع مكوث تابع لوحدة الرضوان".

‏وأضاف: "قامت القوات بدراسة وتحييد المسار من العبوات الناسفة والتهديدات وعثرت داخله على وسائل قتالية عديدة شملت بنادق ورشاشات وصواريخ مضادة للدروع وأنظمة مراقبة ومعدات عسكرية أخرى. تمت مصادرة جميع الوسائل وتدميرها، إلى جانب مسار النفق الذي تم العثور عليه، كما تم العثور بالقرب من النفق على مستودع لصواريخ مضادة للدبابات وموقع رشاش ثقيل كان موجه نحو مواقع الجيش الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "المسار تحت الأرض قاد إلى مقر قيادة تابع لحزب الله حيث تم العثور فيه على منصات إطلاق قذائف صاروخية استخدمت لإطلاق قذائف نحو الأراضي الإسرائيلية خلال السنة المنصرمة، بالإضافة إلى عدد كبير من العبوات الناسفة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "قوات اللواء 300 تواصل إزالة التهديدات في جنوب لبنان، وفقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مع الحفاظ على شروط وقف إطلاق النار".



وكانت مقاتلات إسرائيلية، قصفت يوم الجمعة، 7 نقاط عبور على طول الحدود السورية اللبنانية بهدف قطع تدفق الأسلحة إلى حزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية صادرت أيضا شاحنة مزودة بقاذفة صواريخ تحتوي على 40 فوهة إطلاق في جنوب لبنان ضمن مصادرات من مناطق مختلفة شملت متفجرات وقاذفات قنابل صاروخية وبنادق كلاشنيكوف.