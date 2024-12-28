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اعتقال مدير مشفى كمال عدوان حسام أبو صفية

السبت 28 ديسمبر 2024 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال مدير مشفى كمال عدوان حسام أبو صفية



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت اعتقال القوات الإسرائيلية مدير مستشفى كمال عدوان د. حسام أبو صفية، بعد ليلة عصيبة مرت على المشفى وكادره الطبي والمدنيين بداخل مرافقه.


وجاء هذا الاعتقال بعد يوم من إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في محيط مستشفى "كمال عدوان" أخلى على إثرها الطواقم الطبية والمرضى والجرحى المتواجدين داخل مرافقه قسرا واعتقل بعضهم.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان، أمس الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي أحرق عدة أقسام بالمستشفى، فيما امتدت النيران بشكل متسارع إلى مبان وأقسام أخرى وسط انعدام القدرة على إخمادها في ظل توقف عمل طواقم الدفاع المدني بالمحافظة ومحاصرة المستشفى بالآليات العسكرية.

هذا وضم المشفى لحظة اندلاع الحريق نحو 350 شخصا بينهم 75 مصابا ومريضا، بالإضافة إلى مرافقيهم، و180 شخصا من الكادر الطبي والعاملين في أقسام المستشفى المختلفة.

وذكرت وزارة الصحة بالقطاع أنه "بعد اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان، وانقطاع التواصل مع مدير المستشفى، فإن مصير الكادر الصحي والمرضى أصبح مجهولا"، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية "تجبر الطواقم الطبية والمرضى والمرافقين على خلع ملابسهم في البرد الشديد، وتقتادهم خارج المستشفى إلى جهة مجهولة".

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