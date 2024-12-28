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الإمارات تدين حرق مستشفى كمال عدوان: عمل شنيع ينتهك القانون الإنساني

السبت 28 ديسمبر 2024 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدين حرق مستشفى كمال عدوان: عمل شنيع ينتهك القانون الإنساني



أبو ظبي/سما/

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، حرق القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، معتبرة ذلك عملا شنيعا ينتهك القانون الإنساني الدولي.

ووفق ما أوردت الوكالة الرسمية الإماراتية "وام"، فقد دانت أبو ظبي "بقوة واستنكرت بأشد العبارات إقدام القوات الإسرائيلية على حرق مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والطاقم الطبي على إخلائه".

وشددت وزارة الخارجية في بيان على "رفض دولة الإمارات القاطع لهذا العمل الشنيع الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، والتدمير الممنهج والمستنكر للمنظومة الصحية المتبقية في القطاع".

وأكدت الوزارة "موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للعنف، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وأهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية، وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع".

وأعربت عن "قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين، محذرة من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة".

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