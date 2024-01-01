طقس فلسطين: منخفض جوي شامل لكافة المناطق من مساء الاحد حتى مساء الثلاثاء

رام الله/سما/

من المتوقع أن يستمر تساقط الامطار اليوم السبت وخلال ساعات النهار من يوم غد الاحد على المناطق الشمالية، وتكون الامطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالعواصف الرعدية، فيما تسود أجواء باردة ورياح نشطة في باقي المناطق.

وتوقع الراصد الجوي داوود طروة أن تتأثر المنطقة خلال ساعات الليل من يوم الاحد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط الأمطار تدريجيا على المنطقة الشمالية من البلاد، وتمتد لاحقا لباقي المناطق.

وفي يوم الاثنين يستمر تأثير المنخفض الجوي، وتسقط امطار على فترات فوق معظم المناطق، ويكون الطقس باردا والرياح نشطة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الثلاثاء، يكون الطقس باردا، وتسقط امطار على فترات فوق معظم المناطق ويضعف تأثير المنخفض الجوي خلال ساعات المساء.

ويحذر من تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة ، والأماكن الأكثر عرضة لذلك، كما يحذر من هطول أمطار غزيرة على قطاع غزة من مساء الاثنين حتى مساء الثلاثاء.