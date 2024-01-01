غزة : الرياح الشديدة تقتلع خيام النازحين وتوقعات بكارثة كبرى خلال أيام..

غزة/سما/

- تطاير عدد من خيام النازحين في قطاع غزة جراء اشتداد الرياح في المنطقة.

وتتوقع الأرصاد الجوية الفلسطينية ، ان تسقط امطار غزيرة على قطاع غزة خلال الأيام القادمة، وخاصة في الفترة بين مساء الاثنين حتى مساء الثلاثاء، مصحوبة برياح شديدة، وهو ما قد يؤدي لغرق الخيان واقتلاعها.

بدوره، اعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان 110,000 خيمة مدمرة وموجات صقيع تهدد حياة آلاف النازحين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان اليوم السبت، إن "81% من النازحين يعيشون أزمة إنسانية مأساوية تهدد بموت الآلاف منهم بفعل اهتراء خيامهم وموجات الصقيع الشديدة التي تضرب القطاع، حيث يعيش النازحون ظروفا قاسية تسببت خلال الأيام الماضية بوفاة خمس حالات بسبب البرد القارس وتدمير الاحتلال للقطاع الإسكاني".

وأوضح المكتب الإعلامي أن مليوني نازح يعيش منذ أكثر من سنة كاملة في خيام مصنوعة من القماش، باتت غير صالحة للاستخدام بفعل عوامل الزمن والظروف الجوية، مشيرا إلى أن 110 آلاف خيمة من أصل 135 ألف خيمة أصبحت خارج الخدمة، أي ما نسبته 81% من الخيام قد تدهورت بشكل كامل.

وشدد على أن "الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه المواطنون، هو نتيجة مباشرة لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث دمر مئات آلاف المنازل بشكل كامل، وأجبرهم على النزوح والعيش في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة".

وأكد أن "هذه الأزمة الإنسانية العميقة مستمرة على مرأى ومسمع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية دون أن يحركوا ساكنا".

وحمل المكتب الإعلامي إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة" بفعل ممارساته الإجرامية المستمرة، وكذلك الإدارة الأمريكية والدول التي دعمت وشاركت في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا".

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وممارسة دوره الفعلي للضغط على إسرائيل "من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف ممارساته العدوانية وضمان توفير الدعم اللازم لإغاثة المتضررين وفي مقدمة ذلك توفير مأوى لكل أسرة فلسطينية".